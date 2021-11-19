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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 19.11.2021 г., петък
В сливенските села Чинтулово и Селиминово днес се провежда полицейска акция срещу купуването на гласове.
През последното денонощие в Сливенско има 52 регистрирани с коронавирусна инфекция.
На 21 ноември, неделя, ще бъде затворен за движение булевард „Бургаско шосе“ от паметника на Седми конен полк „Орлето“ до Колодрума заради монтиране на Коледната украса.
Още един мобилен кабинет ще бъде разкрит в Сливен на 20 ноември, той ще е разположен до Сити-център на бул. „Цар Освободител“ в града.
Вчера към 13:00 часа в Сливен пристигнаха бюлетините за втория тур на изборите за президент.
Сливенският булевард „Стефан Стамболов“ е асфалтиран на зиг-заг, заради различни съображения.
Продължаваме промяната затварят офиса си на ларгото в Сливен – партийните атрибути вече се изнасят от помещението, което преди година бе банка.