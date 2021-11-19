Нарушено водоподаването на ул.Индустриална на 20.11.2021г.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт (събота) 20.11.2021г. от 08.00ч. до 17:00ч. ще бъде нарушено водоподаването на ул. Индустриална .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.