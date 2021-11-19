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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Затварят участък от булевард „Бургаско шосе“ на 21 ноември за монтиране на коледната украса

19 ноември 2021 21:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51
Сливен

На 21 ноември, неделя, ще бъде затворен за движение булевард „Бургаско шосе“ от паметника на Седми конен полк „Орлето“ до Колодрума. Причината е монтирането на светлинна коледна украса. Пътят ще бъде затворен за движение от 8:00 до 17:00 часа.

Снимка: Станимир Петков

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