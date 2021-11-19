Затварят участък от булевард „Бургаско шосе“ на 21 ноември за монтиране на коледната украса

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

На 21 ноември, неделя, ще бъде затворен за движение булевард „Бургаско шосе“ от паметника на Седми конен полк „Орлето“ до Колодрума. Причината е монтирането на светлинна коледна украса. Пътят ще бъде затворен за движение от 8:00 до 17:00 часа.