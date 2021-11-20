2737 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 23 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 46 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 46

2737 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 6 265 192 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 671 100, като активните са 108 604.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 123, Бургас – 163, Варна – 209, Велико Търново – 65, Видин – 24, Враца – 97, Габрово – 45, Добрич – 51, Кърджали – 34, Кюстендил – 50, Ловеч – 68, Монтана – 59, Пазарджик – 108, Перник – 91, Плевен – 85, Пловдив – 239, Разград – 30, Русе – 78, Силистра – 29, Сливен – 23, Смолян – 31, София област – 125, София (град) – 593, Стара Загора – 107, Търговище – 31, Хасково – 81, Шумен – 57, Ямбол – 41.

През изминалото денонощие са били излекувани 3 138 души, а за целия период – 535 372.

В болница за лечение са настанени 7 276 души, от които 767 са в интензивни отделения.

139 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 27 124.

Към момента общо 3 174 224 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 21 753.