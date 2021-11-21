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1 455 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 36 от тях в Сливенско
1 455 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 22 554 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 672 555, като активните са 108 260.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 52, Бургас – 99, Варна – 143, Велико Търново – 18, Видин – 16, Враца – 52, Габрово – 15, Добрич – 29, Кърджали – 9, Кюстендил – 25, Ловеч – 23, Монтана – 12, Пазарджик – 19, Перник – 39, Плевен – 33, Пловдив – 139, Разград – 12, Русе – 24, Силистра – 9, Сливен – 36, Смолян – 18, София област – 74, София (град) – 381, Стара Загора – 57, Търговище – 10, Хасково – 68, Шумен – 20, Ямбол – 23.
През изминалото денонощие са били излекувани 1 743 души, а за целия период – 537 115.
В болница за лечение са настанени 7 332 души, от които 759 са в интензивни отделения.
56 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 27 180.
Към момента общо 3 181 487 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7 267.
Снимка: Станимир Петков