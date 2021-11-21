1 455 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 36 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 66 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 66

1 455 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 22 554 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 672 555, като активните са 108 260.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 52, Бургас – 99, Варна – 143, Велико Търново – 18, Видин – 16, Враца – 52, Габрово – 15, Добрич – 29, Кърджали – 9, Кюстендил – 25, Ловеч – 23, Монтана – 12, Пазарджик – 19, Перник – 39, Плевен – 33, Пловдив – 139, Разград – 12, Русе – 24, Силистра – 9, Сливен – 36, Смолян – 18, София област – 74, София (град) – 381, Стара Загора – 57, Търговище – 10, Хасково – 68, Шумен – 20, Ямбол – 23.

През изминалото денонощие са били излекувани 1 743 души, а за целия период – 537 115.

В болница за лечение са настанени 7 332 души, от които 759 са в интензивни отделения.

56 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 27 180.

Към момента общо 3 181 487 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7 267.