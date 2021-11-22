Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
733 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 5 от тях в Сливенско
733 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 936 теста, показват данните в Единната информационна система. 85,27% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 673 288, като активните са 108 085.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 27, Бургас – 35, Варна – 92, Велико Търново – 17, Видин – 5, Враца – 22, Габрово – 8, Добрич – 7, Кърджали – 6, Кюстендил – 4, Ловеч – 8, Монтана – 3, Пазарджик – 18, Перник – 39, Плевен – 28, Пловдив – 54, Разград – 18, Русе – 32, Силистра – 6, Сливен – 5, Смолян – 7, София – 31, София (град) – 188, Стара Загора – 41, Търговище – 6, Хасково – 19, Шумен – 6, Ямбол – 1.
През изминалото денонощие са били излекувани 835 души, а за целия период – 537 950.
В болница за лечение са настанени 7357 души, от които 760 са в интензивни отделения. 223 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
73 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 27 253. От починалите през този период 91,78% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 186 030 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 4544.
Снимка: Станимир Петков