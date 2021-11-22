733 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 5 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 67 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 67

733 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 936 теста, показват данните в Единната информационна система. 85,27% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 673 288, като активните са 108 085.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 27, Бургас – 35, Варна – 92, Велико Търново – 17, Видин – 5, Враца – 22, Габрово – 8, Добрич – 7, Кърджали – 6, Кюстендил – 4, Ловеч – 8, Монтана – 3, Пазарджик – 18, Перник – 39, Плевен – 28, Пловдив – 54, Разград – 18, Русе – 32, Силистра – 6, Сливен – 5, Смолян – 7, София – 31, София (град) – 188, Стара Загора – 41, Търговище – 6, Хасково – 19, Шумен – 6, Ямбол – 1.

През изминалото денонощие са били излекувани 835 души, а за целия период – 537 950.

В болница за лечение са настанени 7357 души, от които 760 са в интензивни отделения. 223 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

73 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 27 253. От починалите през този период 91,78% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 186 030 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 4544.