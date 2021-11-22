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Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 5 сигнала за произшествия през изминалото денонощие

22 ноември 2021 09:51, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 19 минути, брой четения: 23
pixabay.com

Своевременно са ликвидирани пожари, възникнали в отпадъци /град Сливен/ и сухи треви /град Твърдица/, без да причинят преки материални щети.

Гасен е пожар в лек автомобил „Опел Астра“. Сигналът е получен на 21 ноември в 17,14 часа. Пострадали няма. Инцидентът е възникнал по време на движение по бул.“Банско шосе“ в град Сливен.

Екип на РСПБЗН-Сливен е оказал техническа помощ при пътно произшествие в село Крушаре.

 

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