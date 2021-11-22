Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт по Воден цикъл днес (понеделник) 22.11.2021г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 17:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.