На 19.11.2021г официално бе открит първият в Сливен "Ритейл парк Декотекс"

Туида Нюз преди 19 часа, брой четения: 8 Излъчване:преди 19 часа, брой четения: 8

На 19.11.2021г официално бе открит първият в Сливен "Ритейл парк Декотекс". Разположен е в централната градска част до супермаркетите Кауфланд, Лидл, Билла, автогара. Инвеститор на проекта е "Декотекс" АД. Новата придобивка на града е направена по всички съвременни стандарти.

Да ни е честита!

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