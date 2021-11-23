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Зоран Заев: Сигурно българите и македонците ще искат да знаят какво се е случило

23 ноември 2021 09:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52
Зоран Заев

"Не знаем дали са македонски граждани, но предпоставяме, че са македонци. Известих македонските служби да подготвят екипите и да пристигнат на място," каза Зоран Заев пред БНТ.

"Трагично е, че между жертвите има и деца. Много ще сме благодарни на българските власти, ако открият причините за инцидента и ги споделят със Северна Македония. Сигурно гражданите на България и Северна Македония ще искат да знаят какво се е случило. Знаем, че е голям пожар и че заради него са загинали хора, но дали е избухнал при пътен инцидент, преди или след инцидента, ще кажат експертите. Голяма е нашата болка и съчувствието ни към семействата на загиналите."

Източник: БНТ
Снимка: ЕПА/БГНЕС

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