3462 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 62 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 58 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 58

3462 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 37 593 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 676 750, като активните са 106 516.

Най-много – 861 са новите случаи в столицата София. Следва Пловдив с 317 случая. Във всички останали области новите случаи са под двеста, разпределят се така: Благоевград – 188, Бургас – 65, Варна – 174, Велико Търново – 115, Видин – 35, Враца – 151, Габрово – 81, Добрич – 73, Кърджали – 29, Кюстендил – 72, Ловеч – 67, Монтана – 108, Пазарджик – 83, Перник – 41, Плевен – 116, Разград – 38, Русе – 142, Силистра – 44, Сливен – 62, Смолян – 31, София-област – 121, Стара Загора – 164, Търговище – 54, Хасково – 113, Шумен – 78, Ямбол – 39.

През изминалото денонощие са били излекувани 4777 души, а за целия период – 542 727.

В болница за лечение са настанени 7168 души, от които 775 са в интензивни отделения.

254 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 27 507.

Към момента общо 3 201 874 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 15 865.