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Криминална хроника Ямбол - 23.11.2021 г.

23 ноември 2021 12:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 34
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 23.11.2021 г.

 

В РУ-Ямбол са образувани две бързи производства срещу водачи на МПС, седнали зад волана след употреба на наркотични вещества. Вчера към 16:20 часа на ул. „Преслав“ в областния град при полицейска проверка е установено, че 30-годишна жена управлява лек автомобил „Фиат Пунто“, след употреба на наркотици. При теста техническото средство е реагирало положително на канабис, амфетамин и метамфетамин. Около два часа по-късно на бул. „Европа“ е извършена проверка на лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 34-годишен мъж. При теста на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за канабис. Работата и по двата случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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