Криминална хроника Ямбол - 23.11.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 34

Информационен бюлетин 23.11.2021 г.

В РУ-Ямбол са образувани две бързи производства срещу водачи на МПС, седнали зад волана след употреба на наркотични вещества. Вчера към 16:20 часа на ул. „Преслав“ в областния град при полицейска проверка е установено, че 30-годишна жена управлява лек автомобил „Фиат Пунто“, след употреба на наркотици. При теста техническото средство е реагирало положително на канабис, амфетамин и метамфетамин. Около два часа по-късно на бул. „Европа“ е извършена проверка на лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 34-годишен мъж. При теста на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за канабис. Работата и по двата случая продължава.