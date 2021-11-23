Благодарствено писмо до болницата от областния управител

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 46 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 37

Благодарствено писмо изпрати областният управител на Сливен до директора на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен. Писмото можете да прочетете в прикачения файл: