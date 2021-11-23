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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Благодарствено писмо до болницата от областния управител

23 ноември 2021 16:03, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 46 минути, брой четения: 37
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Благодарствено писмо изпрати областният управител на Сливен до директора на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен. Писмото можете да прочетете в прикачения файл:

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