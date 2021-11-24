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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 24.11.2021

24 ноември 2021 08:47, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33

No. Дата Длъжност Образование

1696 26.10.2021 МАШИНЕН ОПЕРАТОР средно

1701 27.10.2021 ЕЛЕКТОРОМЕХАНИК средно

1702 27.10.2021 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА средно

1703 27.10.2021 ШОФЬОР ПЛАСЬОР средно

1726 2.11.2021 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ средно

1727 2.11.2021 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ висше

1728 2.11.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН средно

1729 2.11.2021 УПРАВИТЕЛ висше

1743 3.11.2021 ТРАКТОРИСТ средно

1745 4.11.2021 БРОКЕР средно

1751 5.11.2021 ПЕКАР средно

1752 5.11.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно

1753 5.11.2021 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК средно

1754 5.11.2021 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК средно

1757 8.11.2021 ШОФЬОР БУС средно

1764 9.11.2021 РАБОТНИК-СОРТИРОВАЧ основно

1772 12.11.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно

1775 15.11.2021 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ средно

1776 15.11.2021 ТЕХНИК МЕХАНИК средно

1777 15.11.2021 ОФИС АСИСТЕНТ средно

1779 15.11.2021 ОТГОВОРНИК ПЕРАЛНО средно

1780 16.11.2021 МАШИНЕН ОПЕРАТОР основно

1783 16.11.2021 УЧИТЕЛ ФИЗИКА висше

1784 16.11.2021 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ средно

1785 16.11.2021 БАНИЧАР средно

1796 18.11.2021 ФРЕЗИСТ средно

1797 18.11.2021 СТРУГАР средно

1798 18.11.2021 ШЛОСЕР-МОНТЬОР средно

1799 18.11.2021 САНИТАР средно

1802 22.11.2021 МАШИНЕН ИНЖЕНЕР висше

1803 22.11.2021 ЕЛЕКТРОНЧИК висше

1804 22.11.2021 НАСТРОЙЧИК ЦПУ средно

1805 22.11.2021 ТЕХНОЛОГ ПО ХРАНИТЕ висше

1806 22.11.2021 СТАРШИ ЕКСПЕРТ висше

1808 22.11.2021 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ висше

1813 23.11.2021 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА висше

1814 23.11.2021 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ средно

1815 23.11.2021 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА висше

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