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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 24.11.2021
No. Дата Длъжност Образование
1696 26.10.2021 МАШИНЕН ОПЕРАТОР средно
1701 27.10.2021 ЕЛЕКТОРОМЕХАНИК средно
1702 27.10.2021 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА средно
1703 27.10.2021 ШОФЬОР ПЛАСЬОР средно
1726 2.11.2021 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ средно
1727 2.11.2021 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ висше
1728 2.11.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН средно
1729 2.11.2021 УПРАВИТЕЛ висше
1743 3.11.2021 ТРАКТОРИСТ средно
1745 4.11.2021 БРОКЕР средно
1751 5.11.2021 ПЕКАР средно
1752 5.11.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно
1753 5.11.2021 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК средно
1754 5.11.2021 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК средно
1757 8.11.2021 ШОФЬОР БУС средно
1764 9.11.2021 РАБОТНИК-СОРТИРОВАЧ основно
1772 12.11.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно
1775 15.11.2021 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ средно
1776 15.11.2021 ТЕХНИК МЕХАНИК средно
1777 15.11.2021 ОФИС АСИСТЕНТ средно
1779 15.11.2021 ОТГОВОРНИК ПЕРАЛНО средно
1780 16.11.2021 МАШИНЕН ОПЕРАТОР основно
1783 16.11.2021 УЧИТЕЛ ФИЗИКА висше
1784 16.11.2021 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ средно
1785 16.11.2021 БАНИЧАР средно
1796 18.11.2021 ФРЕЗИСТ средно
1797 18.11.2021 СТРУГАР средно
1798 18.11.2021 ШЛОСЕР-МОНТЬОР средно
1799 18.11.2021 САНИТАР средно
1802 22.11.2021 МАШИНЕН ИНЖЕНЕР висше
1803 22.11.2021 ЕЛЕКТРОНЧИК висше
1804 22.11.2021 НАСТРОЙЧИК ЦПУ средно
1805 22.11.2021 ТЕХНОЛОГ ПО ХРАНИТЕ висше
1806 22.11.2021 СТАРШИ ЕКСПЕРТ висше
1808 22.11.2021 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ висше
1813 23.11.2021 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА висше
1814 23.11.2021 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ средно
1815 23.11.2021 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА висше