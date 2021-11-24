Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
3233 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 56 от тях в Сливенско
3233 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 33 803 теста, показват данните в Единната информационна система. 82,15% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 679 983, като активните са 106 572.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 140, Бургас – 208, Варна – 227, Велико Търново – 82, Видин – 33, Враца – 74, Габрово – 52, Добрич – 59, Кърджали – 38, Кюстендил – 47, Ловеч – 60, Монтана – 66, Пазарджик – 105, Перник – 116, Плевен – 107, Пловдив – 312, Разград – 41, Русе – 113, Силистра – 14, Сливен – 56, Смолян – 53, София – 142, София (град) – 734, Стара Загора – 126, Търговище – 34, Хасково – 112, Шумен – 52, Ямбол – 30.
През изминалото денонощие са били излекувани 3026 души, а за целия период – 545 753.
В болница за лечение са настанени 7001 души, от които 777 са в интензивни отделения. 734 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
151 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 27 658. От починалите през този период 94,04% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 221 605 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 19 746.
Снимка: Станимир Петков