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3233 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 56 от тях в Сливенско

24 ноември 2021 09:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 55
Коронавирус

3233 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 33 803 теста, показват данните в Единната информационна система. 82,15% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 679 983, като активните са 106 572.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 140, Бургас – 208, Варна – 227, Велико Търново – 82, Видин – 33, Враца – 74, Габрово – 52, Добрич – 59, Кърджали – 38, Кюстендил – 47, Ловеч – 60, Монтана – 66, Пазарджик – 105, Перник – 116, Плевен – 107, Пловдив – 312, Разград – 41, Русе – 113, Силистра – 14, Сливен – 56, Смолян – 53, София – 142, София (град) – 734, Стара Загора – 126, Търговище – 34, Хасково – 112, Шумен – 52, Ямбол – 30.

През изминалото денонощие са били излекувани 3026 души, а за целия период – 545 753.

В болница за лечение са настанени 7001 души, от които 777 са в интензивни отделения. 734 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

151 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 27 658. От починалите през този период 94,04% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 221 605 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 19 746.

Снимка: Станимир Петков

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