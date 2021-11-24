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Сливен. Новини от източника. Последни новини

От „Пирогов“ дадоха подробности за пострадалите при инцидента на „Струма“

24 ноември 2021 11:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 24
Болница "Пирогов"

На всички пациенти са направени спешни оперативни интервенция в деня на настаняването. Това заяви проф. Мая Аргирова, началник на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия към болница "Пирогов".

"Ще обмислим тези, които са стабилни и имат възможност, да си отидат близките дни, но това решение още не сме го взели. Един от тях е с дълбоко изгаряне на двете ръце, което трябва да бъде оперирано, а на едно момиче трябва да бъде оперирано дясното коляно. На друга пациентка вчера е направена операция на дясното коляно. Състоянието им е стабилно. 6 пациенти са в Клиниката по изгаряния и пластична хирургия, един е в травматология", посочи тя.

Един от пациентите е в тежък психически шок, работят психолози с него.

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