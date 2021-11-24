Криминална хроника Ямбол - 24.11.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 39

Информационен бюлетин 24.11.2021 г.

Служители от РУ-Ямбол са установили водач на МПС, седнал зад волана след употреба на наркотици. Вчера, малко след 10:00 часа, на ул. „Стефан Стамболов” е установено, че 42-годишен мъж управлява лек автомобил „Ауди – А3”, след употреба на наркотични вещества. При теста техническото средство е реагирало положително на амфетамин и метамфетамин. Работата по случая продължава в рамките на образуваното бързо производство.