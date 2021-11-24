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Криминална хроника Ямбол - 24.11.2021 г.

24 ноември 2021 21:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 39
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 24.11.2021 г.

 

Служители от РУ-Ямбол са установили водач на МПС, седнал зад волана след употреба на наркотици. Вчера, малко след 10:00 часа, на ул. „Стефан Стамболов” е установено, че 42-годишен мъж управлява лек автомобил „Ауди – А3”, след употреба на наркотични вещества. При теста техническото средство е реагирало положително на амфетамин и метамфетамин. Работата по случая продължава в рамките на образуваното бързо производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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