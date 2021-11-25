2569 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 44 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 30

2569 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 29 503 теста, показват данните в Единната информационна система. 80,11% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 682 552, като активните са 105 929.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 130, Бургас – 136, Варна – 174, Велико Търново – 54, Видин – 30, Враца – 82, Габрово – 43, Добрич – 57, Кърджали – 25, Кюстендил – 38, Ловеч – 30, Монтана – 72, Пазарджик – 65, Перник – 51, Плевен – 84, Пловдив – 219, Разград – 30, Русе – 87, Силистра – 19, Сливен – 44, Смолян – 31, София – 97, София (град) – 674, Стара Загора – 109, Търговище – 22, Хасково – 94, Шумен – 39, Ямбол – 33.

През изминалото денонощие са били излекувани 3092 души, а за целия период – 548 845.

В болница за лечение са настанени 6846 души, от които 797 са в интензивни отделения. 687 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

120 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 27 778. От починалите през този период 95,00% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 241 333 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 19 744.