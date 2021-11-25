От 29 ноември 2021г. в гр. Сливен ще започне работа нов ваксинационен кабинет за поставяне на ваксини срещу COVID-19

Туида Нюз преди 22 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 11

От 29 ноември 2021г. в гр. Сливен ще започне работа нов ваксинационен кабинет за поставяне на ваксини срещу COVID-19.

Той е разположен в сградата на „ДКЦ-2 Сливен“ ЕООД (бившата Трета поликлиника). Всеки работен ден от 15,00 до 18,00 часа в него ще работи д-р Кинче Топалова.

Входа на кабинета се намира встрани от главния вход на ДКЦ-2 (северната страна на сградата).