Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

От 29 ноември 2021г. в гр. Сливен ще започне работа нов ваксинационен кабинет за поставяне на ваксини срещу COVID-19

25 ноември 2021 11:41, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 22 минути, брой четения: 11
От 29 ноември 2021г. в гр. Сливен ще започне работа нов ваксинационен кабинет за поставяне на ваксини срещу COVID-19

От 29 ноември 2021г. в гр. Сливен ще започне работа нов ваксинационен кабинет за поставяне на ваксини срещу COVID-19.

Той е разположен в сградата на „ДКЦ-2 Сливен“ ЕООД (бившата Трета поликлиника). Всеки работен ден от 15,00 до 18,00 часа в него ще работи д-р Кинче Топалова.

Входа на кабинета се намира встрани от главния вход на ДКЦ-2 (северната страна на сградата).

« предишнаследваща »


 