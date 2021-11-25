Убийство на млада жена в София, има задържан

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 27

Млада жена е убита в София, научи DarikNews.bg от пресцентъра на МВР и на Спешна помощ.

По случая е задържан 28-годишен криминално проявен мъж.

Сигналът в Спешна помощ е подаден в 14:19 ч. А в МВР в 14:30 е получен сигнал за нанесен побой над 21-годишна жена, която е в безсъзнание.

Веднага са изпратени екипи към кв. Слатина - бул. "Христо Смирненски" при гара Разпределителна.

На място екипите на полицията и Спешна помощ са установили, че 21-годишното момиче е починало.

По неофициална информация на медията ни, става въпрос за побой, нанесен над жената вероятно от нейния приятел.

Убийството е станало именно днес - в Международния ден за борба с насилието срещу жени.

Случаят се разследва. Под ръководството на Софийска градска прокуратура ще се установяват всички обстоятелства около тежкото криминално престъпление.