Криминална хроника Ямбол - 25.11.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Информационен бюлетин 25.11.2021 г.

Ямболски полицаи разследват кражба от МПС. Вчера в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ, след взлом от лек автомобил, паркиран на ул. „Акация“, са отнети индукционен електрожен и ъглошлайф, на обща стойност около 300 лева. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. Образувано е досъдебно произвдство.