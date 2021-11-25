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Криминална хроника Ямбол - 25.11.2021 г.

25 ноември 2021 21:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 25.11.2021 г.

 

Ямболски полицаи разследват кражба от МПС. Вчера в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ, след взлом от лек автомобил, паркиран на ул. „Акация“, са отнети индукционен електрожен и ъглошлайф, на обща стойност около 300 лева. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. Образувано е досъдебно произвдство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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