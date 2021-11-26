2370 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 39 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 21

2370 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 30 737 теста, показват данните в Единната информационна система. 79,83% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 684 922, като активните са 105 178.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 92, Бургас – 100, Варна – 177, Велико Търново – 60, Видин – 28, Враца – 89, Габрово – 38, Добрич – 43, Кърджали – 21, Кюстендил – 41, Ловеч – 39, Монтана – 86, Пазарджик – 49, Перник – 48, Плевен – 76, Пловдив – 201, Разград – 33, Русе – 75, Силистра – 20, Сливен – 39, Смолян – 38, София – 114, София (град) – 591, Стара Загора – 111, Търговище – 13, Хасково – 90, Шумен – 45, Ямбол – 13.

През изминалото денонощие са били излекувани 3008 души, а за целия период – 551 853.

В болница за лечение са настанени 6758 души, от които 787 са в интензивни отделения. 609 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

113 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 27 891. От починалите през този период 89,38% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 262 433 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 21 122.