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2488 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 46 от тях в Сливенско
2488 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 40 630 теста, показват данните в Единната информационна система. 81,35% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 687 410, като активните са 105 118.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 130, Бургас – 130, Варна – 156, Велико Търново – 51, Видин – 35, Враца – 82, Габрово – 65, Добрич – 50, Кърджали – 36, Кюстендил – 35, Ловеч – 38, Монтана – 49, Пазарджик – 85, Перник – 42, Плевен – 88, Пловдив – 216, Разград – 29, Русе – 81, Силистра – 16, Сливен – 46, Смолян – 22, София – 86, София (град) – 618, Стара Загора – 113, Търговище – 26, Хасково – 88, Шумен – 37, Ямбол – 38.
През изминалото денонощие са били излекувани 2443 души, а за целия период – 554 296.
В болница за лечение са настанени 6606 души, от които 779 са в интензивни отделения. 599 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
105 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 27 996. От починалите през този период 91,43% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 283 897 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 21 482.
Снимка: Станимир Петков