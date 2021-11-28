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1218 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 9 от тях в Сливенско
1218 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 25 020 теста, показват данните в Единната информационна система. 82,10% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 688 628, като активните са 105 142.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 60, Бургас – 109, Варна – 132, Велико Търново – 16, Видин – 21, Враца – 38, Габрово – 14, Добрич – 23, Кърджали – 10, Кюстендил – 24, Ловеч – 11, Монтана – 12, Пазарджик – 19, Перник – 33, Плевен – 46, Пловдив – 84, Разград – 16, Русе – 39, Силистра – 5, Сливен – 9, Смолян – 5, София – 66, София (град) – 296, Стара Загора – 55, Търговище – 10, Хасково – 18, Шумен – 28, Ямбол – 19.
През изминалото денонощие са били излекувани 1147 души, а за целия период – 555 443.
В болница за лечение са настанени 6674 души, от които 783 са в интензивни отделения.
47 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 28 043. От починалите през този период 91,49% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 290 556 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 6 659.
Снимка: Станимир Петков