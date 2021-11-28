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Самолет не успя да излети от летище София заради птици в двигателя

28 ноември 2021 19:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 минути, брой четения: 16
Самолет

Самолет на „Луфтханза”, който е трябвало да излети тази сутрин от Терминал 2 на летище София, е бил принуден да се върне обратно на пистата. Причината са били птици, които са влезли в двигателя, казаха за NOVA от летището. Има леки щети по турбината.

Няма пострадали. Всички пасажери са пренасочени за други полети.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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