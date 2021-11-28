Самолет не успя да излети от летище София заради птици в двигателя

Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 4 минути, брой четения: 16

Самолет на „Луфтханза”, който е трябвало да излети тази сутрин от Терминал 2 на летище София, е бил принуден да се върне обратно на пистата. Причината са били птици, които са влезли в двигателя, казаха за NOVA от летището. Има леки щети по турбината.

Няма пострадали. Всички пасажери са пренасочени за други полети.