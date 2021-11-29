Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 29.11.2021
No Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование
1696 26.10.2021 29.11.2021 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
1701 27.10.2021 29.11.2021 1 ЕЛЕКТОРОМЕХАНИК Сливен средно
1702 27.10.2021 29.11.2021 5 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен средно
1703 27.10.2021 29.11.2021 2 ШОФЬОР ПЛАСЬОР Сливен средно
1726 2.11.2021 3.12.2021 2 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Сливен средно
1727 2.11.2021 3.12.2021 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше
1728 2.11.2021 3.12.2021 4 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно
1729 2.11.2021 3.12.2021 2 УПРАВИТЕЛ Сливен висше
1743 3.11.2021 6.12.2021 2 ТРАКТОРИСТ с.Селиминово средно
1745 4.11.2021 6.12.2021 2 БРОКЕР Сливен средно
1751 5.11.2021 6.12.2021 3 ПЕКАР Сливен средно
1752 5.11.2021 3.12.2021 2 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Ямбол средно
1753 5.11.2021 3.12.2021 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Ямбол средно
1754 5.11.2021 3.12.2021 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Ямбол средно
1757 8.11.2021 17.12.2021 1 ШОФЬОР БУС Сливен средно
1764 9.11.2021 10.12.2021 5 РАБОТНИК-СОРТИРОВАЧ Сливен основно
1772 12.11.2021 20.12.2021 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
1775 15.11.2021 10.12.2021 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно
1776 15.11.2021 17.12.2021 2 ТЕХНИК МЕХАНИК Сливен средно
1777 15.11.2021 17.12.2021 1 ОФИС АСИСТЕНТ Сливен средно
1779 15.11.2021 17.12.2021 2 ОТГОВОРНИК ПЕРАЛНО Сливен средно
1780 16.11.2021 17.12.2021 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен основно
1783 16.11.2021 30.11.2021 1 УЧИТЕЛ ФИЗИКА Сливен висше
1784 16.11.2021 22.12.2021 5 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно
1785 16.11.2021 22.12.2021 2 БАНИЧАР Сливен средно
1796 18.11.2021 24.12.2021 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно
1797 18.11.2021 24.12.2021 2 СТРУГАР Сливен средно
1798 18.11.2021 24.12.2021 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно
1799 18.11.2021 15.12.2021 2 САНИТАР Сливен средно
1802 22.11.2021 23.12.2021 2 МАШИНЕН ИНЖЕНЕР Сливен висше
1803 22.11.2021 23.12.2021 2 ЕЛЕКТРОНЧИК Сливен висше
1804 22.11.2021 23.12.2021 2 НАСТРОЙЧИК ЦПУ Сливен средно
1805 22.11.2021 23.12.2021 1 ТЕХНОЛОГ ПО ХРАНИТЕ Сливен висше
1806 22.11.2021 6.12.2021 1 СТАРШИ ЕКСПЕРТ Сливен висше
1808 22.11.2021 6.12.2021 1 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Сливен висше
1818 24.11.2021 23.12.2021 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен средно
1819 24.11.2021 23.12.2021 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно
1820 24.11.2021 23.12.2021 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
1821 24.11.2021 29.11.2021 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР с.Тополчане средно
1824 25.11.2021 23.12.2021 1 ЛЕЯР Сливен средно
1825 25.11.2021 23.12.2021 1 ПОЧИСТВАЧ МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ Сливен средно
1826 25.11.2021 17.12.2021 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше
1827 25.11.2021 21.12.2021 1 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно