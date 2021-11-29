Прекъсване на водоподаването в част от кв. Ново село / района северно от бившето кино „ Единство ”/..

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 17

Днес 29.11 /понеделник / поради авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването в част от кв. Ново село / района северно от бившето кино „ Единство ”/ до 14.00 ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.