Прекъсване на водоподаването в село Мокрен, предоперативна база "Ново село" и поделение 32450

ВиК-Сливен преди 28 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 18

Поради авария по магистрален водопровод по система "Камчия" от 11.00 часа на 29.11.2021 г. ще бъде прекъснато водоподаването на село Мокрен, предоперативна база "Ново село" и поделение 32450.

Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на аварията.

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.