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Прекъсване на водоподаването в село Мокрен, предоперативна база "Ново село" и поделение 32450

29 ноември 2021 10:15, ВиК - Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди 28 минути, брой четения: 18
"ВиК-Сливен" ООД

Поради авария по магистрален водопровод по система "Камчия" от 11.00 часа на 29.11.2021 г. ще бъде прекъснато водоподаването на село Мокрен, предоперативна база "Ново село" и поделение 32450.

Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на аварията.

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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