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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Бурен вятър и градушка остави без ток част от селата в община Сливен

29 ноември 2021 18:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 41
Електрически крушки

Краткият, но бурен вятър, придружен с градушка и дъжд, остави част от селата на територията на община Сливен без ток. За това съобщиха от Електроразпределение Юг. По тяхна информация, без ток са селата - Селиминово, Голямо Чочовени, Бяла, Градско, Новачево, Въглен, Трапоклово, Драгоданово, Горно Александрово и Блатец.

Екипи на енергоразпределителното дружество работят навсякъде по отстраняване на авариите.

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