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Криминална хроника Ямбол - 29.11.2021 г.

29 ноември 2021 20:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 29.11.2021 г.

 

В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда. Вчера около 15:30 часа, в ямболския комплекс „Златен рог“, при възникнало пререкание 33-годишен мъж е блъснал с ръце 74-годишна жена, вследствие на което при падане на земята жената е получила фрактури на двете ръце. Пострадалата е транспортирана и настанена за лечение в болнично заведение. Работата по случая продължава.

Бързо производство за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества е образувано в РУ Ямбол. Вчера около 11:10 часа, в ямболския комплекс „Диана” е извършена проверка на лек автомобил лек „Мерцедес МЛ”, управляван от 45-годишен. При направен тест за наркотици на водача, техническото средство е реагирало положително на амфетамин и метамфетамин. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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