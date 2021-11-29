Криминална хроника Ямбол - 29.11.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Информационен бюлетин 29.11.2021 г.

В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда. Вчера около 15:30 часа, в ямболския комплекс „Златен рог“, при възникнало пререкание 33-годишен мъж е блъснал с ръце 74-годишна жена, вследствие на което при падане на земята жената е получила фрактури на двете ръце. Пострадалата е транспортирана и настанена за лечение в болнично заведение. Работата по случая продължава.

Бързо производство за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества е образувано в РУ Ямбол. Вчера около 11:10 часа, в ямболския комплекс „Диана” е извършена проверка на лек автомобил лек „Мерцедес МЛ”, управляван от 45-годишен. При направен тест за наркотици на водача, техническото средство е реагирало положително на амфетамин и метамфетамин. Работата по случая продължава.