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3020 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 45 от тях в Сливенско
3020 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 36 559 теста, показват данните в Единната информационна система. 82.72% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 692 376, като активните са 105 123.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 154, Бургас – 44, Варна – 169, Велико Търново – 104, Видин – 25, Враца – 113, Габрово – 77, Добрич – 70, Кърджали – 23, Кюстендил – 49, Ловеч – 73, Монтана – 78, Пазарджик – 94, Перник – 85, Плевен – 122, Пловдив – 283, Разград – 33, Русе – 147, Силистра – 33, Сливен – 45, Смолян – 54, София – 111, София (град) – 625, Стара Загора – 155, Търговище – 37, Хасково – 128, Шумен – 43, Ямбол – 46.
През изминалото денонощие са били излекувани 2965 души, а за целия период – 558 928.
В болница за лечение са настанени 6526 души, от които 723 са в интензивни отделения. 946 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
224 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 28 325. От починалите през този период 91,52% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 311 004 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 15 819.
Снимка: Станимир Петков