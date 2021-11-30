3020 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 45 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 81 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 81

3020 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 36 559 теста, показват данните в Единната информационна система. 82.72% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 692 376, като активните са 105 123.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 154, Бургас – 44, Варна – 169, Велико Търново – 104, Видин – 25, Враца – 113, Габрово – 77, Добрич – 70, Кърджали – 23, Кюстендил – 49, Ловеч – 73, Монтана – 78, Пазарджик – 94, Перник – 85, Плевен – 122, Пловдив – 283, Разград – 33, Русе – 147, Силистра – 33, Сливен – 45, Смолян – 54, София – 111, София (град) – 625, Стара Загора – 155, Търговище – 37, Хасково – 128, Шумен – 43, Ямбол – 46.

През изминалото денонощие са били излекувани 2965 души, а за целия период – 558 928.

В болница за лечение са настанени 6526 души, от които 723 са в интензивни отделения. 946 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

224 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 28 325. От починалите през този период 91,52% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 311 004 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 15 819.