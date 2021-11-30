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Щедрият вторник

30 ноември 2021 14:23, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 21 минути, брой четения: 17

Фондация Езиковата Сливен се включва като партньор в глобалната инициатива #Щедрият вторник, https://givingtuesday.bcause.bg/. Това е ден, в който милиони по света даряваме своето време, пари, таланти, храна или вещи, споделяме любими каузи с близки и познати, и празнуваме щедростта. Дарете за нашата кауза на https://www.platformata.bg/bg/kauzi/1330:50-50/details/campaign.html

или станете наш доброволец като заявите това на alumni@ezikovatasliven.org!

 

 

 

 

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