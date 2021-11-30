Ден на християнското семейство

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Децата от група „Детелинки” заснеха видеоклип на тема „Моето семейство”. С мили думи и песни от сърце те показаха на най – близките си колко много ги обичат, и колко много значат те за тях. Както повеляват традициите поздравът завърши с весело хорце и светли детски усмивки.

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