Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ден на християнското семейство

30 ноември 2021 21:06, Виолета Тодорова (ДГ "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 39
Моето семейство

Децата от група „Детелинки” заснеха видеоклип на тема „Моето семейство”. С мили думи и песни от сърце те показаха на най – близките си колко много ги обичат, и колко много значат те за тях. Както повеляват традициите поздравът завърши с весело хорце и светли детски усмивки.

Снимки

Моето семействоМоето семействоМоето семействоМоето семействоМоето семейство
« предишнаследваща »


 