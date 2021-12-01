Къща-музей „Хаджи Димитър“ ще работи с посетители през декември

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 44 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 27

От днес къща-музей „Хаджи Димитър“ отваря врати при спазване на всички противоепидемични мерки и изисквания, заложени в новата заповед на министъра на здравеопазването. Достъп до обекта ще имат индивидуални посетители, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, или предоставят отрицателен резултат от проведено изследване или бърз антигенен тест, удостоверени с валидни документи.

Работно време на къща-музей „Хаджи Димитър“: 9.00 - 12.00 ч. и 14.00 – 17.00 ч. Почивни дни през зимния период са неделя и понеделник.