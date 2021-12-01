Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Къща-музей „Хаджи Димитър“ ще работи с посетители през декември

01 декември 2021 15:40, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 44 минути, брой четения: 27
къща музей Хаджи Димитър

От днес къща-музей „Хаджи Димитър“ отваря врати при спазване на всички противоепидемични мерки и изисквания, заложени в новата заповед на министъра на здравеопазването. Достъп до обекта ще имат индивидуални посетители, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, или предоставят отрицателен резултат от проведено изследване или бърз антигенен тест, удостоверени с валидни документи.

Работно време на къща-музей „Хаджи Димитър“: 9.00 - 12.00 ч. и 14.00 – 17.00 ч. Почивни дни през зимния период са неделя и понеделник.

« предишнаследваща »


 