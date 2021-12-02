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2105 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 30 от тях в Сливенско

02 декември 2021 10:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 32
Тест за коронавирус

2105 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 27 937 теста, показват данните в Единната информационна система. 79.90% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 697 162, като активните са 105 046.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 95, Бургас – 119, Варна – 135, Велико Търново – 42, Видин – 20, Враца – 67, Габрово – 30, Добрич – 35, Кърджали – 20, Кюстендил – 32, Ловеч – 46, Монтана – 39, Пазарджик – 66, Перник – 48, Плевен – 62, Пловдив – 157, Разград – 25, Русе – 105, Силистра – 29, Сливен – 30, Смолян – 34, София – 94, София (град) – 517, Стара Загора – 89, Търговище – 34, Хасково – 80, Шумен – 33, Ямбол – 22.

През изминалото денонощие са били излекувани 2089 души, а за целия период – 563 574.

В болница за лечение са настанени 6302 души, от които 694 са в интензивни отделения. 526 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

89 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 28 542. От починалите през този период 86,52% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 350 019 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 19 519.

Снимка: Станимир Петков

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