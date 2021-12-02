Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
2105 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 30 от тях в Сливенско
2105 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 27 937 теста, показват данните в Единната информационна система. 79.90% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 697 162, като активните са 105 046.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 95, Бургас – 119, Варна – 135, Велико Търново – 42, Видин – 20, Враца – 67, Габрово – 30, Добрич – 35, Кърджали – 20, Кюстендил – 32, Ловеч – 46, Монтана – 39, Пазарджик – 66, Перник – 48, Плевен – 62, Пловдив – 157, Разград – 25, Русе – 105, Силистра – 29, Сливен – 30, Смолян – 34, София – 94, София (град) – 517, Стара Загора – 89, Търговище – 34, Хасково – 80, Шумен – 33, Ямбол – 22.
През изминалото денонощие са били излекувани 2089 души, а за целия период – 563 574.
В болница за лечение са настанени 6302 души, от които 694 са в интензивни отделения. 526 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
89 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 28 542. От починалите през този период 86,52% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 350 019 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 19 519.
Снимка: Станимир Петков