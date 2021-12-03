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2018 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 28 от тях в Сливенско

03 декември 2021 09:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 51
Ваксиниране

2018 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 27 672 теста, показват данните в Единната информационна система. 81.81% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 699 180, като активните са 103 606.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 90, Бургас – 117, Варна – 126, Велико Търново – 37, Видин – 26, Враца – 70, Габрово – 30, Добрич – 49, Кърджали – 24, Кюстендил – 27, Ловеч – 28, Монтана – 46, Пазарджик – 48, Перник – 39, Плевен – 66, Пловдив – 173, Разград – 22, Русе – 82, Силистра – 16, Сливен – 28, Смолян – 40, София – 78, София (град) – 514, Стара Загора – 93, Търговище – 28, Хасково – 67, Шумен – 30, Ямбол – 24.

През изминалото денонощие са били излекувани 3344 души, а за целия период – 566 918.

В болница за лечение са настанени 6225 души, от които 702 са в интензивни отделения. 514 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

114 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 28 656. От починалите през този период 92.98% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 370 825 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 20 832.

Снимка: Станимир Петков

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