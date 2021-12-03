Кръстовището на булевардите „Георги Данчев“ и „Стефан Стамболов“ временно ще бъде затваряно на 4 и 5 декември

Община Сливен преди 13 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 10

Монтажът на елементи от коледната украса в различни части на града продължава и през идните почивни дни. Поради тази причина, на 4 декември, събота, от 12 до 17 ч., временно ще бъдe затворено за движение кръстовището на бул. „Георги Данчев“ и бул. „Стефан Стамболов“. Същият участък ще бъде затворен и на 5 декември, неделя, във времето от 8 до 17 ч.