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Кръстовището на булевардите „Георги Данчев“ и „Стефан Стамболов“ временно ще бъде затваряно на 4 и 5 декември

03 декември 2021 09:55, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 13 минути, брой четения: 10
Zatvoren uchastuk

Монтажът на елементи от коледната украса в различни части на града продължава и през идните почивни дни. Поради тази причина, на 4 декември, събота, от 12 до 17 ч., временно ще бъдe затворено за движение кръстовището на бул. „Георги Данчев“ и бул. „Стефан Стамболов“. Същият участък ще бъде затворен и на 5 декември, неделя, във времето от 8 до 17 ч.

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