Криминална хроника Ямбол - 03.12.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 33

Информационен бюлетин 03.12.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.