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2289 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 37 от тях в Сливенско
2289 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 36 775 теста, показват данните в Единната информационна система. 80.95% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 701 469, като активните са 102 459.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 100, Бургас – 116, Варна – 155, Велико Търново – 67, Видин – 34, Враца – 57, Габрово – 48, Добрич – 50, Кърджали – 19, Кюстендил – 40, Ловеч – 50, Монтана – 49, Пазарджик – 61, Перник – 39, Плевен – 100, Пловдив – 187, Разград – 26, Русе – 103, Силистра – 27, Сливен – 37, Смолян – 42, София – 137, София (град) – 475, Стара Загора – 117, Търговище – 27, Хасково – 73, Шумен – 33, Ямбол – 20.
През изминалото денонощие са били излекувани 3323 души, а за целия период – 570 241.
В болница за лечение са настанени 6035 души, от които 684 са в интензивни отделения. 552 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
113 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 28 769. От починалите през този период 87.61% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 390 634 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 19 825.
Снимка: Станимир Петков