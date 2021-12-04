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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задължителен тест за Covid-19 за всички пристигащи в САЩ от 6 декември

04 декември 2021 12:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
Самолети

От 6 декември всички граждани, независимо от техния ваксинационен статус, пристигащи в Съединените щати по въздух, трябва да представят на авиокомпанията отрицателен NAA тест (включително PCR) или антигенен тест, извършен до 24 часа преди качване на самолета, съобщи Министерството на Обявиха външни работи.

Освободени от изследване са деца под 2-годишна възраст, както и тези, които са преживели коронавирус през последните 90 дни.

Друго изискване за пристигане е да попълните образец на формуляр, който е достъпен ТУК: https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Combined-Passenger-Attestation-Amended-Testing-Order-12-02-2021-p .pdf, както и да предостави доказателство за завършена ваксинация срещу Covid-19.

Източник: БНР
Снимка: Летище София

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