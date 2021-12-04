Прекъсване водоподаването на с.Червенаково

ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (събота) 04.12.2021г. до остраняване на авария ще бъде прекъснато водоподаването във с.Червенаково

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.