Българските полярни изследователи скоро заминават за Антарктида

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 32

Първата група от 15 полярни изследователи от 30-та българска антарктическа експедиция вече е на борда на чилийския военен кораб Janequeo след десетдневна карантина в чилийското пристанище Пунта Аренас, съобщи ръководителят на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев.

Скоро ще отплават към Антарктида. След четири дни плаване през Магелановия проток, протока Бигъл и най-бурните води на Земята - протока Дрейк, нашите полярни изследователи ще стигнат до остров Ливингстън и ще зимуват в базата "Св. Кл. Охридски" за новия антарктически сезон. /БНТ