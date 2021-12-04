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Българските полярни изследователи скоро заминават за Антарктида

04 декември 2021 20:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 32
Български полярни изследователи

Първата група от 15 полярни изследователи от 30-та българска антарктическа експедиция вече е на борда на чилийския военен кораб Janequeo след десетдневна карантина в чилийското пристанище Пунта Аренас, съобщи ръководителят на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев.

Скоро ще отплават към Антарктида. След четири дни плаване през Магелановия проток, протока Бигъл и най-бурните води на Земята - протока Дрейк, нашите полярни изследователи ще стигнат до остров Ливингстън и ще зимуват в базата "Св. Кл. Охридски" за новия антарктически сезон. /БНТ

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: Български антарктически институт

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