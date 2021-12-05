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985 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 20 от тях в Сливенско
985 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 19 316 теста, показват данните в Единната информационна система. 80.41% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 702 454, като активните са 100 537.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 44, Бургас – 100, Варна – 107, Велико Търново – 17, Видин – 24, Враца – 28, Габрово – 10, Добрич – 11, Кърджали – 13, Кюстендил – 13, Ловеч – 16, Монтана – 3, Пазарджик – 14, Перник – 38, Плевен – 38, Пловдив – 73, Разград – 14, Русе – 31, Силистра – 3, Сливен – 20, Смолян – 5, София – 39, София (град) – 242, Стара Загора – 42, Търговище – 6, Хасково – 14, Шумен – 5, Ямбол – 15.
През изминалото денонощие са били излекувани 2871 души, а за целия период – 573 112.
В болница за лечение са настанени 6082 души, от които 677 са в интензивни отделения. 203 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
36 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 28 805. От починалите през този период 86.11% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 396 700 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 6067.
Снимка: Станимир Петков