Ицо Хазарта: Докато президентът говореше в НС, някои депутати си търсеха нещо в носа

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 36

Христо Петров, известен повече като Ицо Хазарта, разказа пред NOVA за първия си ден като депутат, усещането до момента и целите.

Силно впечатление в първия ден на парламента на Хазарта му направили действията на част от депутатите, докато реч е произнасял президентът Румен Радев.

„Наблюдавах една парламентарна група - вляво от мен. Докато Радев говореше, те си приказваха, говореха си по телефона. Един дори нещо търсеше в носа си. Човек изпада в особено положение, когато гледа това”, обясни Петров.