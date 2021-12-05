Сливен, кратки вечерни новини, 05.12.2021 г., неделя

Туида Нюз преди 34 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 31

През последното денонощие в Сливенско са регистрирани двадесет заразени с коронавирусна инфекция.

В Сливен вчера се проведе Държавното лично отборно първенство и Национална купа по спортни танци ,,Туида-2021”.

Община Сливен бе удостоена с награда в категорията „Най-отговорен поглед в бъдещето“ от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ за 2021 г.

Въпреки всички трудности, свързани с епидемиологичната обстановка, Симфоничен оркестър Сливен ще отбележи Коледа с ексклузивен концерт на 16 декември в зала „Сливен“.

Днес отново е затворено кръстовището на бул. „Георги Данчев“ и бул. „Стефан Стамболов“ заради монтаж на коледната украса.

Реновираният Дом за възрастни хора “Престиж”, с. Малко Чочовени, обл. Сливен, отново отвори врати.

Заместник-кметовете Пепа Чиликова, Камен Костов и секретарят на община Сливен Валя Радев проведоха в четвъртък приемния си ден с граждани.