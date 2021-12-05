Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт по Воден цикъл днес неделя 05.12.2021г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 13.30 ч.до 16:30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.