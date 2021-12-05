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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на кв.Речица

05 декември 2021 13:35, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт по Воден цикъл днес неделя 05.12.2021г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 13.30 ч.до 16:30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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