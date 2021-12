ОТНОВО СЪМ ТУК СПЕЧЕЛИ ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛА В КРАКОВ

Филмът за Боян Петров ще открие и фестивала Outdocs в Китай

“Отново съм тук” (Here I am, Again) продължава да печели награди от фестивали. Снощи стана ясно, че филмът печели Grand Prix от 19-тото издание на Krakow Mountain Festival. За голямата награда се бориха над 40 филма. Фестивалът в Краков е един от най-важните спортни и културни събития в Полша и един от най-големите фестивали в Европа с над 1500 зрители на ден. “Боян имаше много приятели сред нас. Свършили сте чудесна работа“, бяха думите на президента на журито, Dariusz Załuski

Освен това „Отново съм тук“ ще открие фестивала Outdocs в Китай на 10 декември. „Изключително сме щастливи от тези новини. Боян продължава да докосва хората и това го виждаме и в кинозалите. Филмът може да бъде видян в цялата страна“, споделя Поли Генчева, сценарист, продуцент и режисьор на „Отново съм тук“.

“Отново съм тук” (Here I am, Again) проследява опита на Боян Петров да изкачи Шиша Пангма, който се оказва и последният връх в кариерата на алпиниста. Филмът е в кината в цялата страна!

Екип:

Режисьор – Поли Генчева;

Продуцент – Поли Генчева/ ТАРА ТРИЙ ПИКЧЪРС;

Продуцент – Мартичка Божилова/ АГИТПРОП;

Продуцент - Емил Спахийски;

Оператор – Красимир Андонов;

Сценарий – Поли Генчева /Нина Алтъпармакова;

Монтаж – Нина Алтъпармакова / Михаил Дервенски

Музика – Георги Стрезов;

Звук и Аудио микс – Валерия Крачунова / Иван Андреев;

Постпродукция, Цветни корекции & Супервайзър – Тодор Г. Тодоров

