Прекъсване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

Днес 06.12 /понеделник/ поради авария на ул. Йордан Йовков е прекъснато водоподаването до 17.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.