Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

706 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 16 от тях в Сливенско

06 декември 2021 11:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61
Коронавирус

706 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 360 теста, показват данните в Единната информационна система. 81.30% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 703 160, като активните са 100 811.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 29, Бургас – 37, Варна – 66, Велико Търново – 15, Видин – 1, Враца – 16, Габрово – 12, Добрич – 11, Кърджали – 8, Ловеч – 6, Монтана – 10, Пазарджик – 12, Перник – 16, Плевен – 18, Пловдив – 46, Разград – 16, Русе – 35, Силистра – 4, Сливен – 16, Смолян – 11, София – 38, София (град) – 209, Стара Загора – 34, Търговище – 6, Хасково – 18, Шумен – 10, Ямбол – 6.

През изминалото денонощие са били излекувани 385 души, а за целия период – 573 497.

В болница за лечение са настанени 6130 души, от които 674 са в интензивни отделения. 165 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

47 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 28 852. От починалите през този период 84.24% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 400 750 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 4050.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 