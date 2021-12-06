706 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 16 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 61

706 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 360 теста, показват данните в Единната информационна система. 81.30% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 703 160, като активните са 100 811.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 29, Бургас – 37, Варна – 66, Велико Търново – 15, Видин – 1, Враца – 16, Габрово – 12, Добрич – 11, Кърджали – 8, Ловеч – 6, Монтана – 10, Пазарджик – 12, Перник – 16, Плевен – 18, Пловдив – 46, Разград – 16, Русе – 35, Силистра – 4, Сливен – 16, Смолян – 11, София – 38, София (град) – 209, Стара Загора – 34, Търговище – 6, Хасково – 18, Шумен – 10, Ямбол – 6.

През изминалото денонощие са били излекувани 385 души, а за целия период – 573 497.

В болница за лечение са настанени 6130 души, от които 674 са в интензивни отделения. 165 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

47 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 28 852. От починалите през този период 84.24% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 400 750 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 4050.