2426 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 36 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 26

2426 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 35 004 теста, показват данните в Единната информационна система. 81.20% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 705 586, като активните са 99 483.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 99, Бургас – 41, Варна – 135, Велико Търново – 83, Видин – 25, Враца – 78, Габрово – 60, Добрич – 38, Кърджали – 31, Кюстендил – 54, Ловеч – 44, Монтана – 68, Пазарджик – 63, Перник – 66, Плевен – 116, Пловдив – 224, Разград – 24, Русе – 112, Силистра – 32, Сливен – 36, Смолян – 33, София – 98, София (град) – 505, Стара Загора – 139, Търговище – 32, Хасково – 102, Шумен – 61, Ямбол – 27.

През изминалото денонощие са били излекувани 3546 души, а за целия период – 577 043.

В болница за лечение са настанени 5780 души, от които 624 са в интензивни отделения. 740 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

208 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 29 060. От починалите през този период 93.75% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 412 632 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 866.